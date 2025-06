Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit gestohlenem Motorrad gerast, verunfallt und geflüchtet

Obersülzen (ots)

Durch einen aufmerksamen Autofahrer wird am frühen Morgen des 28.06.2025 gegen 04:45 Uhr ein Motorradfahrer gemeldet, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne Helm durch Laumersheim rast. Im Rahmen der Fahndung kam der Streife in Obersülzen ein Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit und ohne Helm entgegen. Der Streifenwagen wurde umgehend gewendet. Nach dem Wendevorgang konnte durch die Beamten schließlich einige Meter weiter in der Hauptstraße in Obersülzen das Motorrad auf dem Gehweg zwischen einem geparkten Auto und einer Hauswand liegend und beschädigt festgestellt werden. Dem Fahrer gelang es augenscheinlich zu Fuß zu flüchten. Zuvor war er sowohl mit dem geparkten Auto als auch mit der Hauswand kollidiert. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zudem stellte sich heraus, dass das Motorrad zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Das Motorrad wurde sichergestellt und durch ein verständigtes Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Ob durch die Fahrweise des Motorradfahrers andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist bis dato noch unklar. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der Motorradfahrer über den Gehweg, um einem entgegenkommendem Fahrzeug auszuweichen.

Zeugen, die die Fahrweise des Motorrads beobachten konnten oder sogar durch dieses gefährdet wurden oder weitere Angaben zur Sache machen können, insbesondere der entgegenkommende Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Obersülzen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell