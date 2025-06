POL-PDNW: Fahrraddiebstahl

Grünstadt (ots) - Am Abend des 28.06.2025 kam es in der Zeit von 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr im Waldgebiet "Alter Schießplatz" bei Carlsberg zu einem Flächenbrand. Dieser konnte durch die Freiwillige Feuerwehr lokalisiert und gelöscht werden. Es kam zu keiner Gefährdung für Anwohner. Es liegen keine Hinweise auf eine Brandlegung vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße 2 67269 Grünstadt Telefon: 06359 93120 E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de ...

