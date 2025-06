POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall auf der A 61

Gerolsheim (ots) - Eine 36-jährige Frau aus Dirmstein verursachte am 29.06.2025 um 19:30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Hintergasse. Anschließend entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Polizei das Kennzeichen und eine Personenbeschreibung der Fahrerin ermitteln. Daraufhin konnte die Fahrerin samt Fahrzeug an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die eingesetzten ...

