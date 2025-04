Polizeipräsidium Konstanz

Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - 30.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf Supermarktparkplatz (05.04.2025)

Spaichingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße "Am Unterbach" zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Gegen 00:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Porsche Panamera-Fahrer den Parkplatz und beschädigte dabei den Sportwagen erheblich, nachdem er einen Bordstein übersah, dabei die Ölwanne des Wagens aufriss und ein größeres Trümmerfeld verursachte.

Kurz darauf fuhr ein 40-jähriger Mann mit einem Ford Kuga über die Unfallstelle. Offenbar bemerkte er das Trümmerfeld auf dem Parkplatz zu spät, wodurch an einem Reifen Schäden entstanden.

Die Feuerwehr Spaichingen war vor Ort, um ausgelaufene Betriebsmittel abzustreuen. Der Sachschaden am Porsche liegt bei rund 30.000 Euro, am Ford bei etwa 70 Euro.

Die Beteiligten kümmerten sich eigenständig um die Bergung ihrer Autos.

