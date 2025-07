Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Grünstadt/Kirchheim (ots)

In der Nacht vom 30.06.25 auf den 01.07.25 konnte die Polizei gleich vier Verkehrsteilnehmer unter Drogen- und Alkoholeinfluss feststellen und aus dem Verkehr ziehen. Zunächst wurde um 21:05 Uhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Weinstraße in Grünstadt unterzogen. Während der Kontrolle konnten die eingesetzten Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrer feststellen. Ein durchgeführter Urintest ergab, dass der Mann unter Einfluss von Amphetaminen stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem PKW-Fahrer wurde daraufhin auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Eine Stunde später wurde ein weiterer PKW-Fahrer in der Leinigerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 36-jährige Fahrzeugführer zeigte ebenfalls drogentypische Auffallerscheinungen, ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Am 01.07.25 wurden um 01:00 Uhr zwei E-Scooter-Fahrer, ein Mann und eine Frau, in Kirchheim im Rosengartenweg kontrolliert, da deren Versicherungskennzeichen abgelaufen beziehungsweise nicht angebracht waren. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten bei der 29-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch und stark gerötete Pupillen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,4 Promille, ein Urintest belegte zudem die Aufnahme von THC. Bei ihrem 34-Jährigen Begleiter, welcher ebenfalls alkoholisiert war, ergab der Atemalkoholtest 0,98 Promille. Beide E-Scooter-Fahrer wurden daraufhin zur Dienststelle verbracht. Der Frau wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, bei dem Mann wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Gegen alle vier Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf die E-Scooter-Fahrer kommen zudem Strafverfahren wegen fehlenden Versicherungsschutzes zu. Die Polizei warnt: Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell