Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.01.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in der Goslarer Innenstadt.

Bislang Unbekannte drangen gewaltsam in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes ein und durchwühlten mehrere Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bisher nicht bekannt. Am Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von 5000 Euro.

Hinweise oder Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Donnerstagabend kam es gegen 21 Uhr zu einem Küchenbrand im Ortsteil Georgenberg.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in einem Einfamilienhaus in der Straße Hochgericht ein Abstellraum in Brand. Der 81- jährige Hauseigentümer wurde durch den Brand leicht verletzt und ambulant vor Ort behandelt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+++

Am Donnerstagabend löste ein Mann aus Langelsheim über Notruf einen Einsatz von Polizei und Rettungswagen aus.

Ein 25- jähriger Mann aus Langelsheim meldete sich gegen 18 Uhr über den Notruf der Polizei und gab an, dass er durch ein Messer verletzt wurde und Hilfe benötige.

Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie ein Rettungswagen zum Einsatzort auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße, trafen jedoch dort niemanden an.

Über die Rufnummer wurde der Anrufer ermittelt und an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Nach einem eindrücklichen Gespräch über die Nutzung des Notrufes wartet nun ein Strafverfahren wegen dem Missbrauch von Notrufen auf dem Mann. Zusätzlich kommen die Kosten des Einsatzes auf ihn zu.

+++

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 6 zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 60- jähriger Mann aus Bad Grund befuhr gegen 05:30 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine die Bundesstraße 6 von Goslar in Richtung Bad Harzburg. Als der Mann auf Höhe des Ortsteils Sudmerberg nach einem Überholvorgang auf die rechte Spur wechseln wollte, übersah er eine 53- jährige Frau aus Goslar, die sich mit ihrem VW auf der rechten Fahrspur befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Goslarerin leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von etwa 35.000 Euro.

