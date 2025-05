POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach zwei 12-jährigen Mädchen

Plau am See (ots) - Seit gestern werden zwei 12-jährige Mädchen aus Plau am See vermisst. Nachdem sie am Morgen ihre Wohngruppe verlassen hatten, wurden sie zuletzt in ihrer Schule in Plau gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Mädchen, da die bisherigen polizeilichen Maßnahmen erfolglos geblieben sind. Fotos und ...

