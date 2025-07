Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzte bei Verkehrsunfällen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwei verletzte Fahrzeuginsassen ist die Bilanz zweier Verkehrsunfälle, die am Dienstag, den 01.07.2025, von der Polizei Neustadt aufgenommen wurden.

Gegen 16:00 Uhr kam es an der Einmündung von der L532 zur B38 zu einem Auffahrunfall, bei dem anschließend eine Beifahrerin über Rückenschmerzen klagte. Da der Unfallhergang offensichtlich unterschiedlich geschildert wurde, sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Gegen 17:45 Uhr wurde ein Auffahrunfall an der Kreuzung Landauer Str./ Winzinger Str. gemeldet. Hier fuhren beide Beteiligten in Richtung Stadtmitte, wobei an der dortigen Lichtzeichenanlage der Vorausfahrende bremsen musste und der Nachfolgende auffuhr. Hierbei wurde der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs nach vorliegenden Informationen leicht verletzt (HWS-Trauma) und wurde vorsichtshalber im Krankenhaus untersucht.

