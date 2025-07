Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Kirchheim (ots)

Am Freitag, den 04.07.2025, kam es um 14:28 Uhr in Kirchheim an der Kreuzung Kleinkarlbacher Straße, Weinstraße, Bissersheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 34-jährige Autofahrerin befuhr die Kleinkarlbacher Straße in Fahrtrichtung der Kreuzung. An der Kreuzung übersah die wartepflichtige Autofahrerin den bevorrechtigten 28-jährigen Motorradfahrer, der die Weinstraße befuhr, und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer stürzte infolge des Unfalls auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen am linken Arm. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Zudem waren beide Fahrzeuge aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Gegen die 34-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

