POL-PDNW: Lkw-Brand aufgrund technischen Defekts

Feld an der K37 zwischen Altleiningen und Höningen (ots)

Am Donnerstag, den 03.07.2025, gegen 06:10 Uhr brach ein Brand in einem Lkw aus, welcher auf einem Feld an der K37 zwischen Altleiningen und Höningen stand. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt im Motorraum. Der Brand griff schlagartig auf das trockene Gras über, welches auf dem Lkw geladen war. Der Lkw brannte infolgedessen komplett aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden am Lkw beläuft sich auf etwa 30.000 EUR.

