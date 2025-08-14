Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall in der Landauer Straße

Speyer (ots)

Am 13.08.2025 gegen 17 Uhr wollte eine 54-jährige Pkw-Fahrerin vom Gelände der ARAL-Tankstelle in der Landauer Straße nach links in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei kollidierte sie mit dem 18-jährigen PKW-Fahrer, welcher die Landauer Straße aus Fahrtrichtung Bahnhofstraße befuhr und sich zum Linksabbiegen in die Paul-Egell-Straße auf die dortige Linksabbiegerspur vor der Lichtzeichenanlage einordnete. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Da die Unfallverursacherin in die Fahrerseite des 18-Jährigen fuhr klagte dieser über Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich und wurde vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in das Vincentius Krankenhaus verbracht.

