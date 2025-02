POL-PDMT: Heilberscheid - K 161 - Hangrutsch

Montabaur (ots) - Am 05.02.2025, gegen 16:50 Uhr, befuhr der Fahrzeugführer mit seinem PKW die Eppenroder Straße in der Ortslage Nentershausen. An der Einmündung zur Koblenzer Straße übersah dieser einen bevorrechtigten PKW. Um eine Kollision mit diesem PKW zu verhindern beschleunigte der Fahrzeugführer seinen PKW. Hierdurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Friseursalon. Sowohl ...

mehr