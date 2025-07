Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand eines Carports in Wintersweiler

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Freitag, 04.07.2025, gegen 08.00 Uhr, ein brennender Carport in der Straße Im Wiesengrund in Wintersweiler mitgeteilt. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später eintrafen, stand der Carport bereits in Vollbrand. Das Feuer griff teilweise auf die Fassade und dem Dach des angrenzenden Wohnhauses über. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Ein Vollbrand des Hauses konnte verhindert werden. Im Wohnhaus befanden sich zum Brandausbruchszeitpunkt keine Menschen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. Der Polizeiposten Kandern hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

