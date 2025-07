Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall zwischen Rollerfahrer und Fußgängerin - zwei leicht Verletzte

Die Hauptstraße befuhr am Donnerstag, 03.07.2025 gegen 21.00 Uhr ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Roller in Richtung Innenstadt. Der vor ihm fahrende Pkw bremste an einem Fußgängerüberweg, um eine Fußgängerin darüber zu lassen. Dies bemerkte der 61-Jährige zu spät, wich dem Pkw aus und konnte den Roller trotz Vollbremsung nicht stoppen. Dabei fuhr er die 62-jährige Fußgängerin an. Die 62-Jährige sowie auch der 61-Jährige stürzten und verletzen sich leicht. Die Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand Sachschaden von rund 700 Euro.

