Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Personen nach Diebstahlserie vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.07.2025, wurden der Polizei im Bereich Seepark mehrere Diebstähle von Taschen und Rucksäcken gemeldet. Die zunächst unbekannte Täterschaft hatte mutmaßlich günstige Gelegenheiten, in denen sich die Geschädigten im oder am Wasser befanden, genutzt, um die Taten zu begehen.

Im Zuge der Ermittlungen war es gelungen, in zwei Fällen die Mobiltelefone von Geschädigten zu orten. Bei einer anschließend durch mehrere Polizei-Streifen durchgeführten Kontrolle am Aufenthaltsplatz «Stefan-Meier-Straße» wurden dort neben einem gesuchten Mobiltelefon weitere herrenlose Mobiltelefone sowie Rucksäcke aufgefunden. Außerdem konnten größere Mengen Bargeld sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden. Das zweite gesuchte Mobiltelefon sowie ein ebenfalls entwendeter Rucksack konnte in einer Freiburger Flüchtlingsunterkunft bei einem dort untergebrachten Tatverdächtigen aufgefunden werden.

Gegen insgesamt fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 25 und 41 Jahren wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761 897878-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen sowie weiteren möglichen Geschädigten.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell