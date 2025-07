Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Mit Pkw von Bundesstraße abgekommen und mit Baum kollidiert - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 14.30 Uhr, kam eine 55-jährige Pkw-Fahrerin von der Bundesstraße 317 ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Die Frau befuhr die Bundesstraße von Schönau im Schwarzwald kommend in Zell im Wiesental, als sie vor Mambach auf einem gerade verlaufenden Streckenabschnitt aus hier nicht bekannten Gründen zuerst in das Bankett kam und dann von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr etwa 100 Meter geradeaus über eine Grünfläche und kollidierte dann am Ufer des Flusses Wiese frontal mit einem Baum. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beim Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

