Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Fahrzeugbrand auf der Autobahn A 98

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 15.40 Uhr, brannte ein Pkw auf der Autobahn A 98 komplett aus. Der Fahrer des Pkw befuhr die Autobahn A 98 in Richtung Anschlussstelle Rheinfelden-Ost und hielt wegen einer Warnmeldung auf dem Display kurz vor dem Herrschaftsbucktunnel auf dem Seitenstreifen an. Beim Verlassen des Pkw bemerkte er Flammen am Unterboden. Eine Streife der Bundespolizei unternahm erste Löschversuche. Schlussendlich konnte die Feuerwehr den Pkw ablöschen. Der Pkw brannte komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wegen den Löscharbeiten und der Bergung des Pkw war der Streckenabschnitt bis kurz vor 18.00 Uhr komplett gesperrt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell