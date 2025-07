POL-FR: Kleines Wiesental: Verdacht Herbeiführen einer Brandgefahr

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 15.40 Uhr, brannte ein Pkw auf der Autobahn A 98 komplett aus. Der Fahrer des Pkw befuhr die Autobahn A 98 in Richtung Anschlussstelle Rheinfelden-Ost und hielt wegen einer Warnmeldung auf dem Display kurz vor dem Herrschaftsbucktunnel auf dem Seitenstreifen an. Beim Verlassen des Pkw bemerkte er Flammen am Unterboden. ...

