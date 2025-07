POL-FR: Freiburg-Altstadt: Service-Personal wird von Unbekanntem bestohlen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 02.07.2025, wurden der Polizei im Bereich Seepark mehrere Diebstähle von Taschen und Rucksäcken gemeldet. Die zunächst unbekannte Täterschaft hatte mutmaßlich günstige Gelegenheiten, in denen sich die Geschädigten im oder am Wasser befanden, genutzt, um die Taten zu begehen. Im Zuge der Ermittlungen war es gelungen, in zwei Fällen ...

