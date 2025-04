Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub in Fußgänger-Unterführung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag (04.04.2025) gegen 15:15 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des Ludwigsburger Polizeireviers zum Berufsinformationszentrum in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg gerufen. Dorthin hatte sich eine 44-Jährige geflüchtet, nachdem es zuvor in der Fußgänger-Unterführung der Bundesstraße 27 in Höhe der Friedrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 57-jährigen Mann gekommen war. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 57-Jährige, der mutmaßlich aus dem privaten Umfeld der 44-Jährigen stammt, diese mehrfach geschlagen haben soll. Hierbei soll er der Frau auch ihre Handtasche gewaltsam entrissen haben. Der Wert des Raubguts ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere zur Tathandlung in der Unterführung machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

