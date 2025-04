POL-LB: Tamm: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt gegen Lkw

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (08.04.2025) zwischen 19:20 Uhr und 21:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Steigäckerstraße in Marbach am Neckar ein. Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt und durchsuchten in allen Wohnräumen sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Die Unbekannten stahlen Schmuck und Bargeld in ...

