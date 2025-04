Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Motoroller entwendet und später beschädigt aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (06.04.2025) gegen 01:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Siemensstraße in Gerlingen abgestellten Motorroller der Marke Kwang Yang. Das leuchtend gelbe Kleinkraftrad war mit einem Lenkradschloss gesichert. Am Montag (07.04.2025) gegen 13:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein auffallend beschädigter Motorroller auf dem Herdweg in Ditzingen steht. Eine Polizeistreife stellte anschließend fest, dass es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um den entwendeten Motorroller aus Gerlingen handelte. Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte das Kleinkraftrad sicher. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

