Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Sachbeschädigung in Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich mit einem Fett- bzw. Schmiermittel beschmierten bislang unbekannte Täter am Dienstag (08.04.2025) zwischen 21:00 Uhr und 21:45 Uhr zunächst die Eingangstür einer Sporthalle in der Rechbergstraße in Kornwestheim. Anschließend betraten die Unbekannten den Vorraum der Sporthalle und rissen an mehreren Schränken die Türen auf. Ob die Unbekannten aus den Schränken etwas entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

