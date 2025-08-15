PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall an Engstelle mit Flucht

Jena (ots)

An einer Engstelle auf der Ilmnitzer Landstraße in der Ortslage Ilmnitz ist es am Donnerstag gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Beteiligter geflüchtet ist. Ein Linienbus kam seiner Wartepflicht nach und ließ den entgegenkommenden Lkw passieren. Dieser streifte jedoch beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Busses und fuhr weiter. Durch das notierte Kennzeichen konnten die Ermittlungen im eingeleiteten Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht vorangebracht werden und dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:15

    LPI-J: Zusammenstoß nach Parkplatzausfahrt

    Jena (ots) - Aufgrund der Missachtung der Vorfahrt kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Skoda-Fahrer verließ den Parkplatz eines großen Einkaufszentrums in Isserstedt und beabsichtigte auf die Landesstraße zwischen Isserstedt und Großschwabhausen aufzufahren. Dort übersah der Mann einen vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer, der in Richtung Großschwabhausen unterwegs war. In Folge ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:27

    LPI-J: Diebstahl aus Keller

    Apolda (ots) - In dem Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh wurde in der Rauchstraße in Apolda in die Kellerräume eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich mittels unbekannten Hebelwerkzeug über die Haustür Zugang zu den Kellerräumen. Es wurden zwei Fahrräder der Marke Bulls und Cube entwendet, sowie eine Werkzeugkiste und Bremsscheiben. Es entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 10:26

    LPI-J: Schulwegüberwachung

    Apolda (ots) - Pünktlich zum Schulbeginn diese Wochen hat die Polizei Apolda an verschiedenen Grundschulen Schulwegüberwachung mit Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Kontrolliert wurde unter anderem in Bad Sulza, Wormstedt, Oßmanstedt, Pfiffelbach, Apolda - Schötener Grund und bei der evangelischen Grundschule. In der Zeit von 6 - 14 Uhr wurden die Fahrzeuge überwacht und etliche Verwarngelder und Bußgelder verteilt. Alleine bei der Grundschule Am Schötener ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren