LPI-J: Kellereinbruch scheiterte
Jena (ots)
Unbekannte versuchten in der Werner-Seelenbinder-Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Bewohner stellten am Donnerstagmittag Einbruchsspuren an der Zugangstür des Kellers fest. Die Tür hielt jedoch stand, sodass nur Sachschaden entstanden ist. Ein Vermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schwerem Diebstahl wurde eingeleitet.
