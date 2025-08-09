Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Vandalismus auf Baustelle

Flomborn (ots)

An der B271 von Alzey kommend kurz vor Ortseingang Flomborn soll eine neue landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle entstehen. Auf der Baustelle wurde im Zeitraum zwischen Freitag, dem 08.08.2025, 21:00 Uhr und Samstag, dem 09.08.2025, 15:00 Uhr durch unbekannte Täter randaliert. Hierbei wurden Abmessungsmarkierungen herausgerissen und umgesetzt, ein Baucontainer aufgebrochen, Metallwände (ca.300kg) umgeworfen und Baumaschinen beschädigt. Es wurde Stehlgut von geringem Wert entwendet, durch den Vandalismus entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Aufgrund des Gewichts der teilweise verschobenen Gegenstände wird von mehreren Tätern ausgegangen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell