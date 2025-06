POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake- Trunkenheitsfahrt

Delmenhorst (ots) - Am 28.06.2025, gegen 03:15 Uhr, ist es in der Lange Straße in Delmenhorst zu einem Einbruchdiebstahl in die Filiale eines Telekommunikationsanbieters gekommen. Die unbekannte Täterschaft zerstörte die gläserne Eingangstür mit einem vor dem Geschäft aufgefundenen Kanaldeckel, gelangten so in ...

