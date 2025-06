Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in Filiale eines Telekommunikationsanbieters in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 28.06.2025, gegen 03:15 Uhr, ist es in der Lange Straße in Delmenhorst zu einem Einbruchdiebstahl in die Filiale eines Telekommunikationsanbieters gekommen. Die unbekannte Täterschaft zerstörte die gläserne Eingangstür mit einem vor dem Geschäft aufgefundenen Kanaldeckel, gelangten so in das Gebäudeinnere und entwendeten diverse Handy-Dummys. Ca. 30 Minuten nach der ersten Tat betritt ein weiterer Täter die Filiale durch die noch offenstehende Eingangstür und durchsuchte den Tresenbereich. Es wurde vermeintlich ein Handy entwendet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

