Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter Fahrer

Delmenhorst (ots)

Am 27.06.2025, um 12:05 Uhr, ist es im Reinersweg in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 49-Jährige Delmenhorsterin befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr von der Syker Straße kommend und beabsichtigte diesen in Richtung Reinersweg zu verlassen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersah sie augenscheinlich einen 39-Jährigen auf seinem E-Scooter. Der Delmenhorster stürzte aufgrund des Zusammenstoß der Fahrzeuge und verletzte sich leicht. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

