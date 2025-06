Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 27.06.2025, gegen 00:40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Delmenhorst durch Anwohner des Albertusweges in Delmenhorst ein von Fahrbahn abgekommener Kleintransporter gemeldet. Der Fahrer schreie vor Ort lautstark herum. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte der Transporter angetroffen werden. Dieser wies keine Beschädigungen auf. Bei dem Fahrer des Transporters konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,57 Promille festgestellt werden. Dem 55-jährigen Fahrer (wohnhaft in Bremen) wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

