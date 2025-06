Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Dieseldiebstahl

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr befuhr eine 71-jährige Skoda-Fahrerin die Stuttgarter Straße stadtauswärts und wollte nach links in die Gaildorfer Straße einbiegen. Hierbei kam ihr eine 47-jährige VW-Fahrerin auf der Stuttgarter Straße entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Da beide Verkehrsteilnehmer angeben an der Kreuzung grünes Ampellicht gehabt zu haben, bittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise durch Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Ein 76-Jähriger Rollerfahrer befuhr am Donnerstag gegen 16:10 Uhr den Hochweg und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 28-jährigen Pkw-Fahrerin, welche vom Behringerweg kam. Hierdurch kam es zum Verkehrsunfall, bei welchem der 76-Jährige schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Braunsbach: Dieseldiebstahl

In der Freitagnacht gegen 3:15 Uhr stellte ein 55-jähriger Fahrer eines LKWs auf dem Parkplatz der Kochertalbrücke an der A6 fest, dass mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus seinem Fahrzeug entwendet wurden. Hierfür überwand die unbekannte Täterschaft gewaltvoll den verschlossenen Tank. Zeugen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07904 94260 bei der Polizei zu melden.

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 22-jährige Mazda-Fahrerin kam am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn der K2654 ab, geriet in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Anschließend riss sie das Steuer um und kommt nach links von der Fahrbahn ab und kommt in einem Feld zum Stillstand. Die junge Frau wurde hierdurch nicht verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

