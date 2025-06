Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Sachbeschädigungen - Mülleimerbrand

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Einbruch

Zwischen Mittwoch, 09:00 Uhr und Donnerstag, 07:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Schuppen in der Rathausstraße ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, jedoch an der massiven Eingangstüre Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:20 Uhr wurde ein Auto, das in der Seegartenstraße geparkt war, im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Wohnmobil beschädigt

Zwischen Montagnachmittag und Donnerstagnachmittag wurde im Rehhaldenweg ein Wohnmobil auf der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Fellbach: Mülleimerbrand

Am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr geriet aus bislang noch unklarer Ursache ein Mülleimer an der Bushaltestelle am Bahnhof in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Murrhardt: Seitenscheibe von Pkw beschädigt

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 12:15 Uhr wurde die rechte Seitenscheibe eines VW, der in der Hörschbachstraße geparkt war, beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

