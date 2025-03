Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (271) Nach Angriff auf Rettungsdienst - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Zirndorf (ots)

Am Samstagvormittag (15.03.2025) griff ein 21-Jähriger zwei Rettungssanitäter in Großhabersdorf (Lkrs. Fürth) an und fügte einem Mann leichte Verletzungen zu. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Aufgrund eines medizinischen Notfalls befand sich die Besatzung eines Rettungswagens gegen 11:25 Uhr in einer Wohnung in der Egerländer Straße. Im weiteren Verlauf zeigte sich ein 21-jähriger Mann zunächst verbal aggressiv. Kurz darauf warf er Kaffeetassen und Aschenbecher nach den Einsatzkräften des Rettungsdienstes, verfehlte diese jedoch. Darüber hinaus griff er einen Rettungssanitäter an und verletzte diesen leicht.

Eine hinzugezogene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Zirndorf legte dem Mann Handschellen an und nahm ihn in Gewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unterzogen die Beamten den Tatverdächtigen einer Blutentnahme, weil dieser mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er sich zudem augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, übergaben die Beamten den 21-Jährigen schließlich in die Obhut einer Fachklinik. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell