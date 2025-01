POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am 24.01.2025 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 09:05 Uhr kam es in der Danzinger Straße in Höhe der Hausnummer 7 in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ...

