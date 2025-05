POL-HST: Hafentage 2025 in Stralsund - Polizei zieht positive Bilanz und lobt Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte untereinander

Lobbe (ots) - Am Freitag, dem 23. Mai 2025, wurde die Polizei gegen 17:00 Uhr nach Lobbe auf der Insel Rügen gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 46-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem 75-jährigen Deutschen in einen Streit. In dessen Verlauf soll der 46-Jährige den 75-Jährigen tätlich angegriffen haben, wodurch dieser leichte ...

mehr