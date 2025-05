POL-HST: Geglückte Betrugsmasche "Schockanruf" - Seniorin um mehr als 20.000 Euro betrogen

Bergen auf Rügen (ots) - Die Polizei und Feuerwehr der Stadt Bergen auf Rügen mussten in den vergangenen Tagen mehrfach ausrücken, weil es brannte. Am Sonntag, dem 18. Mai 2025 um 03:50 Uhr, brannten in der Stralsunder Straße von Bergen Papiertonnen. Nur fünf Minuten später, am 18. Mai 2025, um 03:50 Uhr wurde eine brennende Papiertonne in der Breitsprecherstraße gemeldet. Am gestrigen Mittwoch, dem 21. Mai 2025, ...

