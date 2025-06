Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 27.06.2025, gegen 11:35 Uhr, ist es in der Yorckstraße in Delmenhorst zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines orangefarbenen Pritschenwagens befuhr die Yorckstraße aus der Annenheider Straße kommend in Fahrtrichtung Riedeweg. Beim Befahren der Yorckstraße touchierte das Arbeitsfahrzeug mit dem Außenspiegel einen 38-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund am rechten Fahrbahnrand der Yorckstraße in Richtung Annenheider Straße lief. Der Fußgänger erlitt Verletzungen an der Schulter. Der Fahrer des Pritschenwagens richtete nach dem Unfall seinen Außenspiegel und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des Fahrzeuges wurde jedoch abgelesen und der Fahrer konnte somit ermittelt werden. Den 52-jährigen Delmenhorster erwartet nun ein Strafverfahren.

