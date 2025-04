Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 6

St. Ingbert (ots)

Am Freitag, den 11.04.2025, ereignete sich gegen 17:15 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Sattelzug die BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz nach der Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte wechselte er unvermittelt auf die Überholspur ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten. Es kam zur Kollision mit einem grauen Mazda, der auf der Überholspur geführt wurde. Zwei nachfolgende Fahrzeugführer konnten jeweils nicht mehr rechtzeitig abbremsen und wurden somit ebenfalls in den Verkehrsunfall verwickelt. An allen unfallbeteiligten Pkws entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuge werden gebeten, sich unter Tel.: 06894-1090 mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

