Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, L75 - Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Rheinau, L75 (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Memprechtshofen und Freistett bei dem sich eine Beteiligte schwere Verletzungen zuzog. Kurz vor 11 Uhr befuhr ein 66-jähriger Skoda-Fahrer die verlängerte Kronenstraße, um an der Einmündung zur L75 nach links in Richtung Memprechtshofen abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer Opel-Fahrerin, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die verletzte 36-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, während der mutmaßliche Unfallverursacher unverletzt blieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell