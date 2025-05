Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Fahrzeug aufgebrochen

Lichtenau (ots)

Ein Ford Focus wurde am Montagabend zunächst in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr von einem bislang unbekannten Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen soll daraufhin ein 72-jähriger Mann die Gunst der Stunde genutzt und verschiedene Werkzeuge aus dem Fahrzeug entwendet haben. Dabei wurde er jedoch von den beiden Besitzern des Fords erwischt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Zeugen, die zum ursprünglichen Aufbruch des Fahrzeugs sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto.

