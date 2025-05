Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Schutterzell - Flucht nach Containeraufbruch

Offenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0:40 Uhr wurde ein Einbruchsalarm an einem Baucontainer einer Baustelle entlang der K5339 gemeldet. Dort sollen sich zwei Personen unberechtigt Zutritt verschafft und einen Container aufgebrochen haben. Beim Eintreffen der Polizeistreife flüchteten die Tatverdächtigen mit einem Mitsubishi in Richtung Schutterzell und liesen das Diebesgut zurück. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrer des Fluchtfahrzeugs die Marödelstraße entlang, anschließend weiter über eine bewachsene Ackerfläche in Richtung A5, bis er mit einer dortigen Schutzleitplanke kollidierte. Der Fahrer konnte vorläufig festgenommen werden. Dem noch unbekannten zweiten Tatverdächtigen gelang die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Am verunfallten Fahrzeug sowie der Leitplanke entstand Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Der Durchgangsverkehr der A5 war durch die Kollision nicht betroffen. Der 49-jährige Tatverdächtige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Klinikum verbracht. Dieser sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Beamte des Polizeipostens Neuried sowie des Verkehrsdiensts Offenburg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. /ra

