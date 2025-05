Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Neusatz - Gerissenes Reh

Bühl, Neusatz (ots)

Der örtlich zuständige Jagdpächter wurde nach ersten polizeilichen Informationen am Montagmittag von einem Zeugen über ein offensichtlich gerissenes Reh im Bereich Fischerberg aufmerksam gemacht. Da zunächst der Verdacht eines Wolfsangriffs im Raum stand, überprüfte der Experte in der Folge das Tier genauer. Das Verletzungsbild deutete hierbei darauf hin, dass das trächtige Wildtier vermutlich aber durch einen freilaufenden Hund attackiert worden sein dürfte. Hinweise auf einem möglichen Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der Pächter kontaktierte daraufhin die Beamten des Polizeireviers Bühl, welche die Ermittlungen aufgenommen haben. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass während der Brut- und Setzzeit, im Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 15. Juli, in freien Landschaften eine landesweite Leinenpflicht besteht. Verstöße dagegen können eine Geldbuße zur Folge haben.

