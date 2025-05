Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht, Zeugenaufruf

Gaggenau (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Eine 54-jährige Ford-Fahrerin soll zunächst die Hauptstraße in Richtung Gernsbach entlanggefahren sein. An der Kreuzung Hauptstraße/Sulzbacher Straße/Ebersteinstraße ordnete sie sich in die Linksabbiegerspur ein und musste verkehrsbedingt warten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der ausschwenkende Anhänger eines bislang unbekannten Fahrzeugführers, welcher an der Ampel zunächst neben ihr stand, beim Abbiegevorgang nach rechts mit dem Ford kollidiert sein. Der Unbekannte soll sich in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pick-Up mit Bühler Zulassung handeln. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Autofahrer oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07225 9887-0 zu melden.

