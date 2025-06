Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Bühren - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Von Sonntag, den 08.06.2025, 15:00 Uhr bis Montag, den 23.06.2025, 15:00 Uhr, ist es in der Bauerschaft Bühren (Landgemeinde Wildeshausen) zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich dabei durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt verschafft und anschließend diverse Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Dabei wurde Münzgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter der 04431-9410 an die Polizei Wildeshausen zu wenden.

