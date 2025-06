Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am 27.06.2025, gegen 16:30 Uhr, ist es in der Annenheider Allee in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem Sattelzuggespann die Annenheider Allee aus Richtung Seestraße kommend in Fahrtrichtung Reinersweg. Er beabsichtigte nach rechts auf den Zubringer der A28 einzubiegen und übersah den auf dem Radweg in gleiche Richtung fahrenden E-Scooter Fahrer. Der 25-Jährige Delmenhorster verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht.

