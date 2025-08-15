PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durchdringender Brandgeruch

Weimar/Weimarer Land (ots)

Blankenhain: Durchdringender Brandgeruch ist am frühen Freitagmorgen, kurz nach 01:00 Uhr, durch einen Zeugen in Blankenhain wahrgenommen und mitgeteilt worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten die Herkunft schnell lokalisieren. In der Nähe der Christian-Speck-Straße befindet sich eine Lagerhalle, die auch als Garage genutzt wird. Darin ist aus bisher noch nicht geklärter Ursache ein Brand ausgebrochen, der unmittelbar gelöscht werden konnte. Personen wurden dabei nicht verletzt, jedoch ist ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages entstanden. Die Brandursachenermittlung der Kriminalpolizei wird den Brandort weiter untersuchen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

