POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Uslar (ots) - Bundesstraße 241 neu (ke) Auffahrt Richtung Northeim, zwischen dem 02.08.2025, 16:00 Uhr und dem 04.08.2025, 07:00 Uhr Bislang unbekannt Täter entwendeten ca. 500 Liter Dieseltreibstoff aus zwei, im Baustellenbereich geparkten, Traktoren eines Moringer Erdbauunternehmers. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 850 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

