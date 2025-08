POL-NOM: Dieseldiebstahl

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Lütgenrode, Untere Dorfstraße, Montag, 04.08.2025, 00.00 - 06.30 Uhr LÜTGENRODE (Wol) Am Montag im Zeitraum von ca. 00.00 - 06.30 Uhr kam es in der Unteren Dorfstraße in Lütgenrode zu einem Wohnungseinbruch. Mindestens eine bisher unbekannte Person öffnete gewaltsam ein Fenster und gelangte in das Wohnhaus. Dort konnte Schmuck in unbekanntem Wert gestohlen werden. Es kam zudem zu einem Sachschaden von ca. 400 Euro. Zeuginnen und ...

mehr