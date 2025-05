Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter bei Familienstreit - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen Beteiligten zweier Familien in Schalke-Nord ist die Polizei am Dienstagabend, 6. Mai 2025, gerufen worden. Dort waren gegen 20.45 Uhr an der Uechtingstraße mehrere Personen aneinandergeraten. Anschließend entfernten sich die meisten Tatbeteiligten, teilweise in Autos. Die Beamten trafen vor Ort aber noch auf einen 37-jährigen sowie einen 19-jährigen aus Gelsenkirchen. Beide gaben an, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, in dessen Verlauf der 19-Jährige durch das Schlagen mit einer Axt leicht verletzt worden war. Die Polizei sucht nun Zeugen und hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugenhinweise zu den Hintergründen und Beteiligten bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell