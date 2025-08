POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, OT Kreiensen, dortiger Bahnhof, Tatzeit: 03.08.2025, 15:20 Uhr bis 03.08.2025, 20:30 Uhr Einbeck (pfa) Zu einem Diebstahl eines Pedelecs kam es im o.g. Tatzeitraum am Bahnhof in Kreiensen. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde das angeschlossene Pedelec der Marke Myatu entwendet. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr